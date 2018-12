Rheinische Post: IG-Metall-Chef rät vom Diesel-Kauf ab

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall,Jörg Hofmann, rät vom Kauf eines Diesel-Fahrzeugs ab. "Die neuenDiesel sind objektiv klimafreundlicher als jeder Benziner. Gleichesgilt für den NOX-Ausstoß. Das ist die umweltfreundlichsteVerbrennungstechnologie auf dem Markt. Und wir brauchen den Diesel,um die Klimaschutzziele zu erreichen. Auf der anderen Seite kann manangesichts drohender Fahrverbote nicht wirklich zum Kauf raten, wennder Marktwert des Fahrzeuges Woche für Woche bei jedem weiterenFahrverbot abnimmt", sagte Hofmann der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Samstag).Schuld daran ist aus Hofmanns Sicht nicht nur die DeutscheUmwelthilfe, die mit Klagen gegen die Luftreinhaltepläne fürFahrverbote in vielen Städten sorgt; sein Ärger über Umwelthilfe-ChefJürgen Resch sei groß, weil dieser unsauber spiele. "Aber ich ärgeremich auch über das Nichtstun von Politik und Automobilkonzernen",sagte Hofmann der "Rheinischen Post".Zugleich macht Hofmann sich für einen massiven Ausbau derBatterieproduktion für Elektroautos in Europa stark: "Ohne Zweifelmüssen wir auch in Europa endlich anfangen, Batterien im großen Stilzu produzieren. Wir sollten uns nicht noch mehr abhängig von einigenwenigen koreanischen und chinesischen Produzenten machen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell