Rheinische Post: IG BCE: Kein Grund für Bescheidenheit in Chemie-Tarifrunde

Düsseldorf (ots) - Kurz vor Bekanntgabe der Tarifforderung für diechemische Industrie hat der Chef der IG Bergbau Chemie Energie,Michael Vassiliadis, erklärt, seine Beschäftigten müssten von derguten Konjunktur profitieren. Der Branche gehe es blendend, sagte erder in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe):"Das hören wir doch gerade auf jeder Bilanz-Pressekonferenz und jederHauptversammlung. Insofern sehe ich da auch überhaupt keinen Grundfür Bescheidenheit."Eine konkrete Zahl nannte er zwar noch nicht, sagte jedoch: "Essieht so aus, als würden wir uns nicht auf eine reineProzentforderung beschränken." Ob es dabei um das Thema Arbeitszeitgehe, entscheide die Tarifkommission zu gegebener Zeit. "Es gibt abernoch ein weiteres Thema: Wir denken über Elemente einer sozialenKomponente nach, die insbesondere den unteren Entgeltgruppenzugutekommen."Vassiliadis zeigte sich zuversichtlich, dass es eine kurzeTarifrunde werden: "Wir haben messerscharfe Argumente. Mit denenversuchen wir erst einmal die Operation in den dreiVerhandlungsrunden durchzuführen." Zum Thema Streiks sagte er: "Wirwürden nie Fahnen und Trillerpfeifen rausholen, nur um Show zumachen. Das passt nicht zur IG BCE. Aber wenn sich die Arbeitgeberunbeweglich zeigen, dann können wir auch auf der Straße viel Druckmachen - und zwar so, dass die Botschaft auch ankommt."