Rheinische Post: IG-BCE-Chef warnt RWE vor betriebsbedingten Kündigungen

Düsseldorf (ots) - Der Chef der IG Bergbau Chemie Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, hat den Energieversorger RWE davorgewarnt, nach dem Rodungsstopp im Hambacher Forst betriebsbedingteKündigungen auszusprechen. "Das werden wir nicht akzeptieren. Wirwollen das über bekannte Instrumente wie Frühverrentung undnatürliche Fluktuation hinbekommen", sagte er der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag). Er könne nachvollziehen, dass RWE-ChefRolf Martin Schmitz sich angesichts der weitgehendenGerichtsentscheidung alle Optionen offenhalten müssen. "Zur Wahrheitgehört leider, dass in den vergangenen Jahren bereits massivArbeitsplätze in der Branche sozialverträglich abgebaut wurden. Dashat den Spielraum verengt. Daher sage ich ja: Die Politik ist mit imBoot. Schließlich ist sie Mitverursacher. Ich erwarte, dass alle, dienun jubeln oder zumindest die Folgen des Urteils billigend in Kaufnehmen, bereit sind, ihren Teil der Rechnung zu bezahlen."Vassiliadis übte harsche Kritik an den Aktivisten im HambacherForst: "Dass Aktivisten, die einen Wald mit Baumhäusern zubauen,romantisiert werden, ist schon schräg." Dadurch sei der Wald nichteinmal mehr für die gern bemühten 36 verbliebenen Fledermaus-Paarenoch ein adäquater Rückzugsraum. "Wenn die Aktivisten nun wiederjahrelang Zeit haben, sich neu einzurichten, dann erleben wir dasgleiche Spiel noch einmal. Ich habe nichts gegen Proteste. Aber wassich dort abspielt, hat eine neue Qualität."