Düsseldorf (ots) - Die Gewerkschaft IG BCE trägt den Stellenabbaubei Bayer zähneknirschend mit. "Die Pläne des Bayer-Vorstands sindeine bittere Pille für die Belegschaft sowie den Chemie- undPharma-Standort Deutschland insgesamt", sagte IGBCE-Chef MichaelVassiliadis der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Zugleichbetonte er: "Wir haben durchgesetzt, dass die Beschäftigten bis Ende2025 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt sind. Hinzu kommenGarantien für die Belegschaften in den zum Verkauf stehendenTochterunternehmen und feste Zusagen für Investitionen in diedeutschen Standorte. Die Gemeinsame Erklärung zwischen Vorstand undArbeitnehmerseite bietet eine tragfähige Grundlage dafür, in dieserZeit der Unsicherheit unbillige Härten für die Bayer-Beschäftigtenabzuwenden."