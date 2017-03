Rheinische Post: Hungersnot in Afrika - DRK ruft dringend zu Spenden auf

Düsseldorf (ots) - Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes,Rudolf Seiters, hat in einem dramatischen Appell zu mehr Spendengegen die Hungersnot in Afrika aufgerufen. "Die Hungerkrise am Hornvon Afrika wird immer schlimmer. Es besteht die große Gefahr, dassmehr als 20 Millionen Menschen verhungern, wenn wir nicht sehrschnell reagieren", sagte Seiters der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Betroffen seien der Südsudan,Somalia, Nigeria und der Jemen. "Wir haben nur ein kleinesZeitfenster von drei, vier Monaten, um das Schlimmste zu verhindern."Seiters mahnte: "Die Zeit läuft uns davon." Es sei jetzt eineschnelle Nothilfe erforderlich, um den Menschen Zugang zu sauberemTrinkwasser zu ermöglichen und sie mit Nahrungsmitteln zu versorgen.Der Rote-Kreuz-Präsident verwies darauf, dass nicht nur Dürre undKlimawandel den Menschen am Horn von Afrika zu schaffen machten. Esseien auch Gewalt, Bürgerkrieg und Vertreibungen, die die Lageverschärften. "Wenn die Politik diese Konflikte nicht lösen kann,müssen wir wenigstens den Menschen helfen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell