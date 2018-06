Rheinische Post: Hunderte Pädagogen für Grundschulen in NRW

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Stellen für sozialpädagogischeFachkräfte an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen soll sich nachAngaben des NRW-Schulministeriums im kommenden Schuljahr auf 1193fast verdoppeln. Nach den Sommerferien sollen demnach weitere 600 inden Klassen eins bis drei, der so genannten Schuleingangsstufe, zumEinsatz kommen. Ziel dabei ist es, die Grundschullehrer zuunterstützen, wie aus einem Erlass des NRW-Schulministeriums von EndeMai hervorgeht, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag)vorliegt. Die Ausschreibungen für die Stellen sollen in Kürzebeginnen. Das NRW-Schulministerium will darüber in der kommendenWoche offiziell informieren. Mit dem Einsatz von sozialpädagogischenFachkräften will die Landesregierung dem Lehrermangel begegnen, derin Grundschulen besonders ausgeprägt ist. In dem Erlass für dieBezirksregierungen sind zehn Tätigkeitsschwerpunkte definiert.Demnach sollen die Fachkräfte die Schüler beobachten, um denLernstand zu ermitteln. Sie sollen Förderbedarf erkennen, Förderpläneentwerfen und dazu beitragen, dass die Kinder differenziert gefördertwerden, etwa in den Bereichen Motorik, Sprache mathematische Bildung,sozialemotionale Kompetenz, Konzentration und Leistungsbereitschaft.Einen Grundschullehrer können sie aber nicht ersetzen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell