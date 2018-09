Rheinische Post: Hubertus Heil: Bundesagentur für Arbeit soll Weiterbildungsagentur werden

Düsseldorf (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) soll nach demWillen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) langfristig zu einerWeiterbildungsagentur für alle Beschäftigten umgebaut werden. DasQualifizierungschancengesetz, das er am Mittwoch dem Kabinettvorlege, sei dafür eine Grundlage, sagte der Minister derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Ich bin froh, dass wirmit diesem Gesetz einen ersten Schritt gehen, um von derArbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung zu kommen",sagte Heil der Redaktion. "Langfristig will ich die Bundesagentur fürArbeit zu einer Agentur für Arbeit und Qualifizierungweiterentwickeln", so der SPD-Politiker. Das Gesetz sieht unteranderem vor, die Weiterbildungsangebote, die von der BA finanziertwerden, auch für Beschäftigte zu öffnen. Bislang können nurArbeitssuchende an den geförderten Programmen teilnehmen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell