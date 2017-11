Rheinische Post: Hofreiter fordert Berliner Signal für Bonner Klima-Konferenz

Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat FDPund Union vor der Bonner Klimakonferenz aufgerufen, einem konkretenPlan zur Einhaltung des Klimaschutzziels 2020 zuzustimmen. "Derinternationale Klimaschutz braucht in den kommenden Tagen ein klaresSignal aus den Sondierungsgesprächen in Berlin. Dafür braucht eseinen konkreten Plan, wie die Klimaschutzziele bis 2020 eingehaltenwerden sollen", sagte Hofreiter der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Bisher zeigten sich Union undFDP in den Jamaika-Sondierungen dazu aber nicht bereit. "Anstattkonkret zu werden, fallen FDP und Teile der Union hinter ihreneigenen Versprechungen zurück", kritisierte Hofreiter. DerKlimaschutz erfordere den Ausstieg aus der Kohle, den beschleunigtenAusbau der erneuerbaren Energien und den Umstieg auf emissionsfreieMobilität. "Aber es ist eben auch ein erbitterter Kampf gegen dieLobbys der fossilen Wirtschaft", sagte Hofreiter. Am Montag beginntin Bonn die Klimakonferenz von fast 200 Nationen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell