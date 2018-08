Rheinische Post: Hoffnung für Handel

Düsseldorf (ots) - So kann es gehen: Im Wahlkampf hatte DonaldTrump das nordamerikanische Handelsabkommen Nafta noch als "Desaster"gescholten. Nun nennt er das neue Abkommen einen "großartigen Deal".Das darf nur nicht länger "Nafta" heißen. Der von Trump zum Symbolfür antiamerikanische, unfaire Handelspolitik hochstilisierte Namesoll verschwinden. Kindisch, aber sei's drum. Für die Wirtschaftkommt es auf die Ergebnisse an. Entsprechend erleichtert reagiertenweltweit die Anleger. Für Mexiko geht es um alles: 80 Prozent seinerExporte liefert das Schwellenland in die Vereinigten Staaten. EineMauer nach Norden, ob aus Beton oder in Form vonHandelsbeschränkungen, ist für Mexiko existenzbedrohend. Ebenso istdie Einigung für andere Länder wie Kanada ein hoffnungsvollesZeichen: Lässt man Donald Trump die Chance zur Gesichtswahrung, sindneue Abkommen möglich. Und auch wenn die nun festgeschriebenen hohenUS-Wertschöpfungsanteile mit freier Marktwirtschaft wenig zu tunhaben, ist ein solches Abkommen besser als keins.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell