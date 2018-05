Rheinische Post: Högl ruft Hersteller von Dashcams zu Rücksicht auf Datenschutzregeln auf

Düsseldorf (ots) - SPD-Fraktionsvize Eva Högl hat das Urteil desBundesgerichtshofs (BGH) zum Einsatz sogenannter Dashcams begrüßt unddie Hersteller solcher Minikameras dazu aufgerufen, geltendeDatenschutzregeln zu berücksichtigen. "Das Urteil desBundesgerichtshofs, dass Aufnahmen von Dashcams bei Unfällen imEinzelfall als Beweise im Gerichtsprozess verwendet werden können,begrüße ich ausdrücklich", sagte Högl der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Digitale Aufnahmen solcherMinikameras würden damit einen wichtigen Beitrag zur Rekonstruktionvon Unfällen und damit zur Klärung der Schuldfrage leisten können."Permanente Aufzeichnungen durch die Dashcams hat der BGH fürunzulässig erklärt. In die gleiche Richtung geht die ab dem 25. Mai2018 anzuwendende Datenschutz-Grundverordnung, die sowohl eineAbwägung der Interessen im Einzelfall vorsieht als auch den Ansatz'Datenschutz durch Technik und Voreinstellungen' verfolgt", sagteHögl. Die für Rechtspolitik zuständige SPD-Bundestagsabgeordnetefügte hinzu: "Es kommt jedenfalls auch darauf an, dass die Herstellerder Kameras künftig die Maßgaben des BGH und derDatenschutz-Grundverordnung berücksichtigen." Ob sich darüber hinausaus dem heutigen Urteil gesetzgeberischer Konkretisierungsbedarfergebe, werde man sorgfältig prüfen, wenn die schriftlichenUrteilsgründe vorliegen, sagte Högl.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell