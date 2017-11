Rheinische Post: Hochschulen sollen über Gebühren entscheiden Kommentar Von Frank Vollmer

Düsseldorf (ots) - Die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer sindin NRW noch nicht beschlossen, da setzt die Ministerin schon eindickes Fragezeichen dahinter. Der Erfolg des Modells inBaden-Württemberg soll nun Messlatte sein. Im Grundsatz ist das zubegrüßen - warum etwas einführen, das anderswo Probleme verursacht?Politisch jedoch ist der Vorstoß heikel, aus mehreren Gründen.Erstens: Es wird dauern, länger als ein Semester, bis im Südwestenbelastbare Zahlen vorliegen, ob die Gebühr Talente abschreckt. Daskönnte das neue Hochschulgesetz in NRW verzögern. Zweitens: DieGebühren nun mit einer Bedingung zu versehen, erinnert an die leidigeEierei der CDU, die erst Gebühren wollte, dann lieber nicht, am Endedann doch wieder, aber nur für Ausländer. Drittens: Die Bedingunghätte man in den Koalitionsvertrag schreiben sollen. So ist sie einAffront gegen die FDP. Und viertens: Die Gebührenfrage ist einGradmesser, wie ernst das Versprechen von mehr Autonomie gemeint ist.Schwarz-Gelb sollte den Hochschulen freistellen, ob und von wem sieGeld verlangen. Wenn Unis und FHs selbst am besten wissen, was gutfür den Wissensstandort NRW ist - und dafür spricht vieles -, darfman ihnen diese Verantwortung zumuten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell