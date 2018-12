Rheinische Post: Hizmet-Bewegung in Deutschland glaubt nicht an Auslieferung Gülens

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der Stiftung Dialog undBildung, Ercan Karakoyun, glaubt nicht an eine Auslieferung desislamischen Predigers Fethullah Gülen an die Türkei. "Die türkischeRegierung verbreitet derlei Meldungen gerne, um Teilen derBevölkerung zu signalisieren, sie stünden kurz vor einer Einigung indem Fall. Dem ist aber nicht so", sagte Karakoyun der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Montag). Er habe großes Vertrauen in dieUS-Justiz, die sich trotz Donald Trump gerecht und unbefangen zeige."Fethullah Gülen würde in der Türkei kein faires Gerichtsverfahrenerhalten. Das wissen die US-Behörden. Zudem ist Gülen Besitzer einerGreencard. Und er hat kein Verbrechen begangen - weder nachtürkischem noch nach amerikanischem Recht." Die Stiftung Dialog undBildung ist die zentrale Institution der Gülen-Bewegung (Hizmet) inDeutschland. US-Präsident Donald Trump arbeitet der türkischenRegierung zufolge an der Auslieferung Fethullah Gülens, der inPennsylvania im Exil lebt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell