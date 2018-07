Rheinische Post: Hiesinger vermisste Rückhalt der Krupp-Stiftung

Düsseldorf (ots) - Der scheidende Thyssenkrupp-Chef HeinrichHiesinger geht auch aus Enttäuschung über die Krupp-Stiftung.Hiesinger habe zuletzt nicht nur den Rückhalt des zweitgrößtenAktionärs Cevian vermisst, sondern auch der Krupp-Stiftung, berichtetdie Düsseldorfer "Rheinische Post" (Freitag) unter Berufung aufKonzernkreise. Zwar habe Stiftungschefin Ursula Gather bei derAufsichtsratssitzung am 29. Juni dem Tata-Deal zugestimmt, dennochhabe sie zunehmend Zweifel geäußert und Hiesinger nicht den Rückengestärkt, hieß es weiter. Die Stiftung war für eine Stellungnahmenicht zu erreichen. Auf der Sitzung am 29. Juni hatten Cevian undRené Obermann laut Konzernkreisen gegen die Tata-Pläne gestimmt.Carola von Schmettow, Chefin von HSBC Deutschland, hatte sich demnachenthalten. Damit waren drei von zehn kapitalseitigen Aufsichtsrätennicht für Hiesingers Pläne, was er als Misstrauensvotum aufgefassthaben soll. Als möglicher Übergangs-Chef für Thyssenkrupp giltFinanzvorstand Guido Kerkhoff, wie die "Rheinische Post" ausBranchenkreisen erfuhr. Stahl-Chef Andreas Goss sei durch denTata-Deal gebunden.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell