Rheinische Post: Herrmann will gesetzliche Grundlage für Überwachung von Whatsapp-Kommunikation

Düsseldorf (ots) - Die CSU will in einer neuen Bundesregierunggesetzlich den Zugriff der Polizei auf Whatsapp-Kommunikationermöglichen. "Wir wissen, dass die Terroristen Whatsapp nutzen,deshalb müssen wir die gesetzliche Kontrollmöglichkeit nach der Wahlsofort angehen", sagte CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). BayernsInnenminister verwies auf den Terroranschlag von Ansbach, bei dem derTäter bis zum Schluss Anweisungen über den Kommunikationsdienst ausdem Nahen Osten erhalten habe. "Seit einem Jahr mahnen wir das beider SPD an, geschehen ist nichts", kritisierte Herrmann.