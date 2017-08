Rheinische Post: Herrmann lehnt E-Autoquote als Planwirtschaft ab

Düsseldorf (ots) - CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann hat einevon SPD-Chef Martin Schulz angeregte europaweite Quote für E-Autosabgelehnt. "Man kann nicht Millionen von Dieselfahrern in Deutschlanddazu zwingen, dass sie sich ein E-Auto kaufen müssen, weil die SPDmit der Brechstange eine Quote einführen will", sagte Herrmann der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). DieserPlan gehe nicht auf. "Wir brauchen keine Planwirtschaft, sondern wirbrauchen konkurrenzfähige E-Autos, die die Menschen auch wollen",sagte der bayerische Innen- und Verkehrsminister.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell