Rheinische Post: Herausgeberin von Rechtspopulismus-Studie weist Gabriels Kritik zurück

Düsseldorf (ots) - Auf die scharfe Kritik Sigmar Gabriels an derRechtspopulismus-Studie der Friedrich-Ebert Stiftung hat dieHerausgeberin der Studie mit Unverständnis reagiert. "Der StudieAlarmismus und bewusste Fehlinterpretation vorzuwerfen, entbehrtjeglicher sachlicher Grundlage", sagte die Herausgeberin FranziskaSchröter der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Man mussdie Frage stellen, ob Herr Gabriel die Studie überhaupt gelesen hat",sagte Schröter. "Wir haben sehr wohl an vielen unterschiedlichenStellen auch die positiven Ergebnisse unserer Erhebungherausgestellt. Und zwei Fragen aus der Studie herauszupicken undanhand derer zu meinen, wir würden Befragte in die rechte Eckestellen, wenn sie die Aussagen etwa zur Asylpolitik bejahen, istwissenschaftlich und sachlich einfach falsch." Der ehemalige SPD-ChefSigmar Gabriel hatte die "Mitte-Studie" der SPD-nahenFriedrich-Ebert-Stiftung als "dumm und unredlich" kritisiert.