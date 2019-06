Rheinische Post: Henkel-Chef sieht stärkeren Gegenwind für seinen Konzern

Düsseldorf (ots) - Die Geschäfte des Dax-Konzerns Henkel leidendeutlich unter der schlechten Wirtschaftslage in vielen Ländern. Dassagte Vorstandschef Hans Van Bylen der "Rheinischen Post"(Samstagsausgabe). Die größte Baustelle sei "sicherlich daskonjunkturelle Umfeld", sagte er, die Autoindustrie als einer derwichtigsten Kunden stehe "unter Druck". Auch die Abkühlung derKonjunktur in China drücke auf das Geschäft von Henkel. Auf dieFrage, ob der Vorstand an der im Januar abgesenkten Prognose für 2019festhalte, sagte er: "Wir arbeiten hart daran, unsere Ziele zuerreichen, die wir Anfang des Jahres bekanntgegeben haben, auch wennder Gegenwind höher ist als erwartet. Wir bleiben einhochprofitables, kerngesundes Unternehmen." Insgesamt gab sich VanBylen optimistisch: "Wir haben niedrige Schulden, einen hohenMittelzufluss von 500 Millionen Euro allein im ersten Quartal, dierichtige Strategie und vor allem hochmotivierte Mitarbeiter. Dasalles hilft bei dem aktuellen Gegenwind."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell