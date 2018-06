Rheinische Post: Hellofresh prüft Verkauf von Fertigessen

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Düsseldorf (ots) - Der Kochboxen-Versender Hellofresh prüft denEinstieg in den Markt für Fertigessen. "Wir sehen bei Fertigessentatsächlich eine sehr große Marktlücke. Die Qualität und Frische desaktuellen Angebots ist ja eher zweifelhaft. Das könnte eine Optionsein, die für uns sehr interessant ist. Allerdings würden wir dieGerichte dann nicht über Supermärkte, sondern das Internetvertreiben", sagte Hellofresh-Mitgründer Thomas Griesel derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Gleichzeitig soll daszunächst testweise in Berlin eingeführte Kühlschrank-Konzept weiterausgerollt werden. "Das läuft sehr erfolgreich", sagte ThomasGriesel: "Wir expandieren mit unserem Konzept daher jetztdeutschlandweit." Bei dem Konzept stellt Hellofresh Kühlschränke inFirmen auf, so dass Mitarbeiter frische Gerichte oder Snacks bekommenkönnen. Eine Übernahme des angeschlagenen US-Konkurrenten Blue Apronschließt das Vorstandsmitglied aus: "Ich halte einen Zusammenschlussfür extrem unwahrscheinlich. Wir haben momentan genug Themen, auf diewir uns konzentrieren wollen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell