Rheinische Post: Heizungsableser Ista will bis zu 1000 neue Stellen schaffen

Düsseldorf (ots) - Der Essener Heizungsableser Ista will alsMarktführer seiner Branche in den nächsten Jahren deutlich wachsenund bis zu 1000 neue Stellen schaffen. "Wir werden in den nächstenzehn Jahren sicher 500 bis 1000 neue Stellen zusätzlich zu denaktuell über 5300 Arbeitsplätzen schaffen. Auch in Deutschland alsunserem Heimatmarkt wollen wir weiter wachsen", sagte Ista-ChefThomas Zinnöcker der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Das gelteauch für den Umsatz. 2016 machte Ista 850 Millionen Euro Umsatz, zweiJahre davor waren es erst 781 Millionen Euro.Als Wachstumsstrategie des Unternehmens setzt Zinnöcker auf dieDigitalisierung des Geschäftes und auf neue Dienstleistungen: "Wirhaben heute bereits 16 Millionen internetfähige Messgeräte imBestand, 400.000 kommen pro Monat dazu. Wir könnten unseren Kundendamit in Zukunft helfen, ihre Immobilen noch intelligenter zusteuern."