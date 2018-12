Rheinische Post: Heino hat ein reines Gewissen

Düsseldorf (ots) - Sänger Heino interessiert sich nicht für dieimmer wieder geäußerte Kritik an ihm, er transportiere rechtesGedankengut, indem er Volkslieder singe, die auch in NS-Liederbüchernauftauchen. Das sagte der 79-Jährige der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Samstag). "Was ist rechtes Gedankengut? Ich darf dann heutenicht mehr über die Autobahn fahren, keinen Mercedes mehr kaufen, undSchäferhunde müssten erschossen werden", so der Sänger weiter. Dassei doch alles Blödsinn. "Wenn man ein Haar in der Suppe sucht, kannman eins reinlegen, dann findet man es auch wieder. Ich habe einreines Gewissen." Heino feiert am kommenden Donnerstag seinen 80.Geburtstag und steht mit seiner neuen Platte "...und tschüss" wiederin den Charts. Vor Kurzem hatte er bekanntgegeben, dass er sich nachder nächsten Tour im Frühjahr ins Privatleben zurückziehe.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell