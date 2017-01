Rheinische Post: Heilmann weist im Fall Amri Kritik an Berliner Behörden zurück

Düsseldorf (ots) - Der frühere Berliner Justizsenator ThomasHeilmann (CDU) hat Schuldzuweisungen aus NRW Richtung Berlin im FallAmri entschieden zurückgewiesen. "Es ist einseitig und dreist von denNRW-Behörden, die Übergabe Anis Amris im März 2016 an Berlin zubenennen, aber nicht die Rückgabe vom Mai 2016 an NRW, zumal dieserSchritt einvernehmlich erfolgte", sagte der stellvertretende BerlinerCDU-Vorsitzende der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). "Berlin leistete danach lediglich Amtshilfe",erläuterte Heilmann. Er war bis Anfang Dezember Justizsenator unddamit auch mit den behördlichen Maßnahmen gegen den späterenmutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäter befasst.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell