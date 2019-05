Rheinische Post: Heidenheims Coach Schmidt: Eindruck, dass Trainer nicht mehr gebraucht werden

Düsseldorf (ots) - Der dienstälteste Trainer im deutschenProfifußball, Heidenheims Frank Schmidt, kann die immer kürzerwerdenden Amtszeiten seiner Kollegen in der 1. und 2. Bundesliganicht nachvollziehen. "Etwas überspitzt formuliert konnte man in dervergangenen Saison tatsächlich manchmal den Eindruck gewinnen, dassder Trainer beim einen oder anderen Verein vielleicht gar nichtgebraucht wird", sagte der 45-Jährige der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Dienstag). Schmidt arbeitet seit elf Jahren und acht Monatenbeim 1. FC Heidenheim. Dafür, dass andere Trainer nur noch selten dieMöglichkeit für langfristiges Arbeiten bekommen, macht er klareGründe aus. "Es herrscht oftmals einfach sehr viel Nervosität undHektik in diesem Geschäft. Sobald die Ergebnisse nicht stimmen, auswelchen Gründen auch immer, wird häufig fast schon reflexartig derTrainer als schwächstes Glied ausgetauscht. Dabei ist der Trainerweder im Erfolgsfall alleine dafür verantwortlich, noch imMisserfolgsfall", sagte er.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell