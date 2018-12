Rheinische Post: Hausärzte lehnen Spahn-Konzept für neue Notfallversorgung ab

Düsseldorf (ots) - Der Hausärzteverband lehnt das Konzept vonGesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine neue Notfallversorgungab und sieht darin sogar eine Verschlechterung. "Eine zentraleNotfallstelle kann jedenfalls nicht die Aufgaben einerprimärärztlichen Versorgung übernehmen. Die Koordination muss in denHänden der Hausärzte liegen, die ihre Patienten über Jahre hinwegkennen und versorgen", sagte Joachim Schütz, Geschäftsführer desDeutschen Hausärzteverbandes, der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). Ein großer Teil der Patienten, die in die Notaufnahmekämen, könnte oftmals besser in einer Hausarztpraxis versorgt werden."Statt der nun diskutierten Reformmaßnahmen sollten eher dieStrukturen hinterfragt werden." Schütz verwies auf diehausarztzentrierte Versorgung, wonach der Hausarzt der ersteAnsprechpartner seiner Patienten sei und die Versorgung durchFachärzte und Krankenhäuser bei Bedarf koordiniere.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell