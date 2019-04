Rheinische Post: Haus und Grund sieht in BGH-Urteil Stärkung des Eigentums

Düsseldorf (ots) - Der Eigentümerverband Haus und Grund sieht indem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Vermietung von Wohnungen anTouristen die Rechte der Besitzer gestärkt. "Das Urteil bedeutet eineStärkung der Eigentumsposition: Der Wohnungseigentümer muss selbstentscheiden können, wie er sein Sondereigentum nutzt", sagte KaiWarnecke, Präsident von Haus und Grund Deutschland der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Die Zweckbestimmung dürfe nicht ohneseine Zustimmung eingeschränkt werden, so Warnecke. "DerBundesgerichtshof hat mit seinem heutigen Urteil Kurzzeitvermietungals Kernbereich des Wohnungseigentums qualifiziert." De facto habedas Gericht damit die Minderheit - hier die Klägerin, die anFeriengäste vermieten möchte - gegen die Mehrheit in derEigentümergemeinschaft geschützt, sagte Warnecke. Diese wollte übereine Öffnungsklausel die Vermietung untersagen und so in dieEigentumsrechte der Klägerin eingreifen. "Das Gericht hatrichtigerweise zugleich darauf hingewiesen, dass den übrigenWohnungseigentümern andere Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügungstehen. So können beispielsweise Störungen durch dieKurzzeitvermietung - Überbelegung oder auch Lärmbelästigung - einenUnterlassungsanspruch begründen", fügte Warnecke hinzu.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell