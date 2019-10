Rheinische Post: Hauen und Stechen in der Union

Düsseldorf (ots) - von Kristina DunzMarkus Söder ist ein schwerer Patzer unterlaufen und keiner regtsich auf. Zu Recht, denn der CSU-Chef hat versehentlich gesagt, dassin Halle erstmals wieder ein Jude ermordet wurde. Es war aber einAttentat vor einer Synagoge, bei dem zwei Menschen erschossen wurden,die keine Juden waren. Es wäre absurd, Söder Täuschung zuunterstellen.Der angeschlagenen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer wäre es dasicher anders ergangen. Ihr ist "verbale Entgleisung" undVerharmlosung vorgeworfen worden, weil sie die mörderische Tat inHalle ein "Alarmzeichen" nannte. Wer sich dafür interessiert, wie siezum Judentum steht, hätte wissen können, dass sie seit Jahren vorNeonazis warnt.Aber Kramp-Karrenbauer hat derzeit keinen guten Lauf, sie hatFehler gemacht, unglücklich agiert und andere nicht mehr begeisternkönnen. Wenn Politiker einmal in ein Loch gefallen sind, haben sie esschwer, wieder herauszukommen. Doch vermeintlich aussichtslose Lagenwecken Kramp-Karrenbauers Kampfgeist. Der wichtige Auftritt vor derJungen Union ist ihr geglückt, obwohl sie vorher nichts mehr richtigzu machen schien.Dafür, wie gnadenlos das politische Geschäft ist, hat die JUAnschauungsunterricht geliefert. Jens Spahn war immer ihr Held. DerWidersacher der Kanzlerin, der Konservative. In Saarbrücken mahnt erstaatstragend Zusammenhalt an. Der Beifall für ihn: mau.Es war absehbar, dass die CDU ins Wanken kommt, wenn die ÄraMerkel zu Ende geht. Wer Kanzlerkandidat wird, ist noch lange nichtentschieden. Auf die Partei kommt ein harter Konkurrenzkampf zu.Attraktiv macht sie das nicht. In unübersichtlichen Zeiten wie diesensehnen sich die Menschen nach Stärke und Sicherheit und nicht nachHauen und Stechen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell