Rheinische Post: Hartz-IV-Sanktionen treffen Männer doppelt so häufig

Düsseldorf (ots) - Männlichen Hartz-IV-Empfängern wird doppelt sooft wegen Pflichtverletzungen das Geld gekürzt wie Frauen. Das gehtaus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, die der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vorliegen.Durchschnittlich 91.000 Männer und 44.000 Frauen mussten demnach imersten Quartal des Jahres 2017 Sanktionen hinnehmen. "Frauen haltensich eher an die Regeln als Männer", sagte ein Sprecher derBundesagentur. Er betont, dass 95 Prozent der Menschen sichgrundsätzlich an die "Spielregeln" hielten und Meldepflichten sowieVereinbarungen der Jobcenter beachteten. Die Gesamtzahl derPersonen, die mit Sanktionen leben müssen, wächst dennoch: Sie stiegvon durchschnittlich 131.000 im Jahr 2015 auf 134.000 im Folgejahrund auf 135.000 im ersten Quartal dieses Jahres an. Sanktionendauern im Regelfall drei Monate an.