Rheinische Post: Handwerkspräsident fordert für Ausbildungsoffensive Milliarden-Hilfe vom Bund

Düsseldorf (ots) - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer willdem Nachwuchsmangel im Handwerk mit einer Ausbildungsoffensivebegegnen. Dafür fordert er von der Bundesregierung eine finanzielleUnterstützung vergleichbar dem 22 Milliarden Euro schwerenHochschulpakt. "Wir brauchen jetzt einen Berufsbildungspakt. Nur miteinem dem Hochschulpakt gleichwertigen Programm für die beruflicheBildung können wir auch eine gleichwertige Attraktivität derBildungsgänge erreichen", sagte Wollseifer der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). DerHandwerkspräsident plant auch eine Werbekampagne. "An Gymnasien darfnicht nur für die akademische Laufbahn geworben werden." DieKarrierechancen in der beruflichen Bildung müssten Lehrern, Elternund Schülern deutlicher gemacht werden. "Dieser Teil desBildungspaktes kostet kein Geld - ist aber entscheidend, da zuletzt58 Prozent eines Jahrgangs an die Uni strebten", sagte Wollseifer. Erverwies darauf, dass das Handwerk "seit Jahren rund 20.000Ausbildungsplätze pro Jahr" nicht besetzen könne. Immer mehrJugendliche würden in die Hörsäle gelockt und bemerkten zu spät, dassdies nicht "ihr Ding" sei.