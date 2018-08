Rheinische Post: Handwerk kann 20.000 Lehrplätze nicht besetzen

Düsseldorf (ots) - Nach der Prognose von Handwerkspräsident HansPeter Wollseifer werden die Handwerksbetriebe in diesem Jahr rund20.000 Lehrplätze nicht besetzen können. "Zum Stichtag 30. Septemberwerden - trotz unserer Bemühungen und unseres Werbens -voraussichtlich um die 20.000 Plätze unbesetzt sein", sagteWollseifer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Obwohl esgelungen ist, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgevon Januar bis Juli 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr alsvier Prozent zu steigern, gibt es derzeit immer noch rund 30.000offene Ausbildungsplätze", sagte Wollseifer. In den kommenden Wochenwürden noch viele neue Ausbildungsverträge unterzeichnet. Dochinsgesamt leide das Handwerk unter fehlendem Nachwuchs. "Jugendliche,die noch auf der Suche sind, kann ich nur ermuntern: Schaut Euch imHandwerk um, da ist bestimmt etwas für Euch dabei. In eine Ausbildungkönnt Ihr auch jetzt noch immer starten", sagte der Präsident desZentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Auch derFachkräftemangel macht dem Handwerk angesichts voller Auftragsbücherzu schaffen. "In allen Bau- und Ausbaugewerken müssen Kunden momentanbis zu zwölf Wochen warten, bis ein Handwerker kommt", sagteWollseifer. "Wir suchen händeringend Fachkräfte, in der nächsten Zeitwerden wir die aber kaum bekommen, weil zu wenige in den vergangenenJahren eine berufspraktische Ausbildung gemacht haben, stattdessenlieber an die Uni gegangen sind", so der ZDH-Chef. "Die Folgen spürenwir jetzt." Dabei biete das Handwerk überproportionalAusbildungsplätze an.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell