Düsseldorf (ots) - Das deutsche Handwerk hat die Kritik vielerWirtschaftsverbände an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)als "maßlos" zurückgewiesen. "An dem grundsätzlichen Befund ist nichtzu rütteln, dass zurzeit Sozialpolitik dominiert, woWirtschaftspolitik und Wettbewerbsstärkung nötig wären", sagte derGeneralsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH),Holger Schwannecke, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch)."Dafür aber allein den Bundeswirtschaftsminister in Haftung zu nehmenund gar persönlich anzugreifen, wird der Sache nicht gerecht, trägtin keiner Weise dazu bei, Lösungen zu finden, ist maßlos undentspricht nicht unserem Stil der politischen Auseinandersetzung",sagte Schwannecke. Mehrere Wirtschaftsverbände hatten Altmaier unteranderem vorgeworfen, am Kabinettstisch zu wenig die Interessen derWirtschaft und des Mittelstandes zu vertreten.