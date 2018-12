Düsseldorf (ots) - Handball-Nationalspieler Julius Kühn (25) hatauch fast zwei Monate nach seinem Kreuzbandriss schwer daran zuknabbern, die Heim-WM zu verpassen. "Es ist nach wie vor ganzschwierig für mich, mit dem WM-Aus umzugehen", sagte Kühn derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Als ich die Diagnosezum ersten Mal gehört habe, war ich sprachlos. Da war nur noch Leere.Von einer auf die andere Sekunde war alles vorbei." Kühn,Rückraumspieler von Bundesligist MT Melsungen, hatte sich imEM-Qualifikationsspiel gegen das Kosovo Ende Oktober dieKnieverletzung zugezogen. Die WM in Deutschland und Dänemark wird erim Ausland verfolgen: "Ich habe alle Angebote abgelehnt, als Expertevor Ort zu sein, weil es eben so schwierig für mich ist. Ich fliegeim Januar nach Miami und setze dort meine Reha fort." Sein Comebackplant Kühn erst zur Bundesligasaison 2019/2020. "Die Heilung verläuftwirklich gut. Ich mache mir aber keinen Druck, es stehen ja auchkeine Olympischen Spiele an. Die MT Melsungen steht hinter mir. Ichplane, erst zur kommenden Saison zurückzukehren."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell