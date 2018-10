Rheinische Post: Die Hälfte der Lehrer hält digitale Medien im Unterricht für überschätzt

Düsseldorf (ots) - Die Lehrer in Deutschland sind gegenüber demEinsatz von digitalen Medien an Schulen skeptisch eingestellt. DieHälfte der Schulleiter (49 Prozent) erklärt, dass der Nutzendigitaler Medien überbewertet werde. In ihren Kollegien gebe es zu 50Prozent Vorbehalte gegen die Nutzung digitaler Medien, erklärten dieSchulleiter zudem. Das geht aus dem Schulleitungsmonitor derUniversität Essen-Duisburg im Auftrag der Wübben-Stiftung hervor, derder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) vorliegt. Für denMonitor wurden im Frühjahr 2018 insgesamt 1471 Schulleiter befragt.Bei der Wübben-Stiftung, die sich die Förderung benachteiligterKinder auf die Fahnen geschrieben hat, sieht man die Einstellung derLehrer zur Digitalisierung als Problem. "Dass derSchulleitungsmonitor diese Diskrepanz aufdeckt, halte ich fürbedenklich, zeigt er doch, dass zu viele Schulleiterinnen undSchulleiter die Herausforderungen der Gegenwart nicht realisierthaben", sagte Hauptgeschäftsführer Markus Warnke. Widerspruch gegenden Eindruck, die Lehrerschaft sei gegen Digitalisierung, erhebt derVorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger."Die Lehrerschaft ist sich einig, dass wir eine bessere digitaleAusstattung der Schulen wollen", sagte Meidinger. Die Schulen könntensich bei der Digitalisierung nicht rausnehmen. "Die Kinder wachsen ineiner digitalen Welt auf." Skepsis gebe es in der Frage, ob dieSchüler durch digitale Stoffvermittlung besser abschnitten."Entscheidend für den Lernerfolg bleibt die Persönlichkeit desLehrers", sagte Meidinger.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell