Rheinische Post: Gysi kann sich Nato ohne Türkei vorstellen

Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der Europäischen Linke, GregorGysi, kann sich die Nato ohne eine Mitgliedschaft der Türkeivorstellen. "Ich könnte mit einer Nato ohne Türkei leben", sagte Gysibei einer Podiumsdiskussion im Wirtschaftsclub Düsseldorf, über diedie in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post"(Donnerstagsausgabe) berichtet. Gysi forderte, im Streit um dieWahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland Haltung zuzeigen: "Es ist völkerrechtlich völlig in Ordnung, das zuunterbinden, wenn dahinter die Absicht steht, aus einer Demokratieeine Despotie und dann eine Diktatur zu machen."