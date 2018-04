Rheinische Post: Gysi: Merkels Regierung sollte neutrale Vermittler-Rolle im Syrien-Krieg einnehmen

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Europäischen Linken, Gregor Gysi,hat die Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) alsneutrale Vermittlerin im Syrien-Krieg vorgeschlagen. "Ich wäreglücklich, wenn meine Regierung eine neutrale Vermittlerrolleeinnehmen würde", sagte Gysi der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe). Deutschland müsse sich als globaldenkender Nato-Partner und mit der Kraft einer ganzen Regierung dafüranbieten. Die Bundesregierung müsse sich neutral verhalten und wederfür die einen noch für die anderen Stellung beziehen. Merkel müssedie ersten Telefonate führen, die Regierung müsse Pendel-Diplomatiebetreiben und einen neutralen Ort für die Verhandlungen suchen.Russlands Präsident Wladimir Putin sei in Deutschland einstanerkannt und geschätzt worden, er habe im Bundestag gesprochen undeine gemeinsame Wirtschaftszone und ein gemeinsamesSicherheitsbündnis vorgeschlagen - und der Westen sei nicht daraufeingegangen. Nun lasse er den Einfluss Russlands nicht weiterzurückdrängen. US-Präsident Donald Trump trete hart gegenüberRussland auf, weil er den Eindruck zerstreuen wolle, dass Moskau ihmin seinem Präsidentschafts-Wahlkampf geholfen habe. In Zeiten desKalten Krieges habe es neutrale Vermittler gegeben. Das sei auchjetzt wieder nötig.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell