Rheinische Post: Günter Netzer: Ich bedauere die, die nicht loslassen können

Düsseldorf (ots) - Fußball-Ikone Günter Netzer ist mit Blick aufseinen 75. Geburtstag am Samstag (14. September) froh, dass er sichaus dem Fußball-Geschäft komplett zurückgezogen hat. "Ich bedaueredie, die nicht loslassen können", sagte der Europameister von 1972und Weltmeister von 1974 der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). "Ich schau schon noch Fußball, aber ich muss ihn nichtbeurteilen. Das Fernsehen, die Kolumnen - das sind alles Dinge, dieich fast mit einem Schlag beendet habe. Das mache ich mit Konsequenz.Das ist mein Charakter. Es gibt da keine Halbheiten." Netzer, zudessen Ehren sein Heimatverein Borussia Mönchengladbach eineAusstellung im Vereinsmuseum auf die Beine gestellt hat, verspürtkeinen Drang, ständig in Erinnerungen zu leben. "Die Zahl 75verursacht mir keine Panik, ich bin äußerst zufrieden. Ich bin eindankbarer Mensch, ich hatte viel Glück in meinem Leben, ich habe einegroßartige Familie, und ich bin froh, wie alles gekommen ist. Aberich stehe nicht morgens auf und sage: Was warst du für ein tollerKerl", sagte er. Netzer absolvierte 297 Bundesligaspiele fürMönchengladbach, spielte danach drei Jahre lang für Real Madrid undlief insgesamt 37 Mal für die DFB-Auswahl auf.