Rheinische Post: Grundsteuer/Städtetag kritisiert geplante Enthaltung von NRW im Bundesrat

Düsseldorf (ots) - Düsseldorf Die Uneinigkeit der schwarz-gelbenRegierungskoalition beim Thema Grundsteuer ruft die Kommunen auf denPlan. "Die Städte in Nordrhein-Westfalen fordern dieKoalitionsfraktionen auf, den Prozess zur Reform der Grundsteuerkonstruktiv zu unterstützen", sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer desStädtetages NRW der Düsseldorfer Rheinischen Post (Mittwochsausgabe).Eine Enthaltung im Bundesrat, wie sie der FDP-FraktionsvorsitzendeChristof Rasche ins Gespräch bringe, wäre aus Dedys Sicht ein völligfalsches Signal. "Die Städte brauchen die Grundsteuer, um Teile ihrerInfrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger zu finanzieren", soDedy. Die Grundsteuer ist die wichtigste Einnahmequelle von Städtenund Gemeinden zum Bau und zur Sanierung von Schulen, Kitas,Schwimmbädern und Straßen. Für die Kommunen in NRW steht Dedy zufolgeein Volumen von 3,7 Milliarden Euro jährlich auf dem Spiel. "DieReform darf deshalb nicht scheitern. Sie braucht breiten Rückhalt,gerade auch durch das Land Nordrhein-Westfalen mit seinen zahlreichenStädten", so Dedy weiter. Bis Ende dieses Jahres müsse dieGrundsteuer neu geregelt sein, andernfalls würde sie ab 2020wegfallen, und das habe fatale Folgen. "Die Städte erwarten deshalbvom Land, dass es einen Gesetzentwurf auf der Grundlage der Eckpunkteaktiv unterstützt, die von einer breiten Mehrheit der Länder getragenwerden. Sollte die Grundsteuerreform wirklich scheitern, sehen dieStädte das Land in der Pflicht, die Steuerausfälle in Milliardenhöheauszugleichen." Die Rheinische Post hatte tags zuvor berichtet, dassFDP- und CDU-Fraktion in NRW laut FDP-Fraktionschef Rasche beim ThemaGrundsteuer bisher keine gemeinsame Linie gefunden haben und sichdaher voraussichtlich bei der Abstimmung im Bundesrat enthaltenwollen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell