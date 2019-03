Rheinische Post: Grünenpolitiker Trittin: Wenn USA sich nicht an Aufklärung von Ramstein beteiligen, muss der Botschafter einbestellt werden

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin fordertAußenminister Heiko Maas (SPD) auf, US-Botschafter Richard Grenelleinzubestellen, sollten sich die USA nicht an der Aufklärung über dieVorgänge auf dem Militärstützpunkt Ramstein beteiligen. DasOberverwaltungsgericht Münster hat die Bundesregierung in einem amDienstag verkündeten Urteil verpflichtet, für die Einhaltung vonVölkerrecht durch die USA in Ramstein bei Drohneneinsätzen zu sorgen.Der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) sagte Trittin: "DieBundesregierung muss jetzt auf US-amerikanischer Seite mit Nachdruckauf die Offenlegung der Vorgänge in Ramstein dringen. Und wenn dieUSA darauf keine ausreichende Antwort geben sollten, dann mussAußenminister Heiko Maas den US-Botschafter Grenell einbestellen."Das Völkerrecht gelte auch für die USA. "Die Bundesregierung darfnicht mehr so tun, als ob es sie nichts angeht, wenn quasi von ihremHoheitsgebiet aus Menschenrechtsverletzungen durch Drohnenangriffekoordiniert oder gar gesteuert werden", so Trittin. Wegschauen seinun keine Ausrede mehr.