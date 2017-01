Rheinische Post: Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt fordert Strategiewechsel bei der Bahn

Düsseldorf (ots) - Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardthat nach dem Rücktritt von Bahn-Chef Rüdiger Grube einen "echtenExperten der Bahnbranche" als Nachfolger gefordert. "Mit demPersonalwechsel sollte es auch einen Strategiewechsel geben", sagteGöring-Eckardt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Dienstagausgabe). "Statt sich in unnötigen Prestigeprojekten oderfragwürdigen Investitionen in Übersee zu verheddern, sollte sich dieBahn auf solides Kerngeschäft konzentrieren", sagte Göring-Eckardt.Als einzigem Aktionär komme dem Bund eine besondere Verantwortung zu."Verkehrsminister Dobrindt sollte endlich die Hände aus denHosentaschen nehmen und für einen Neuanfang bei der Bahn sorgen",sagte die Fraktionsvorsitzende.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell