Düsseldorf (ots) - Die Grünen-Spitzenkandidatin KatrinGöring-Eckardt will bei möglichen Koalitionsverhandlungen nach derBundestagswahl ohne den früheren Umweltminister Jürgen Trittinauskommen. "Herr Trittin wird in möglichen Koalitionsverhandlungenkeine Rolle spielen. Aber ich schätze ihn als klugen Kopf sehr",sagte die Grünen-Politikerin der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Als Bedingung für eine möglicheKoalition nannte Göring-Eckardt den schrittweisen Ausstieg aus demfossilen Verbrennungsmotor bis 2030. "Nur mit dieser klaren Vorgabeist eine ökologische und effiziente Verkehrswende zu erreichen",sagte die Spitzen-Grüne. Dafür beanspruche die Öko-Partei, soGöring-Eckardt, "ein Ministerium, in dem der Verbraucherschutz, dieDigitalisierung, der Umweltschutz und die Landwirtschaft kombiniertwerden". Das neue Ministerium dürfe nicht in Gegnerschaft zu einemVerkehrsministerium stehen. Auch die Energiepolitik solle darin einewichtige Rolle spielen.