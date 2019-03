Rheinische Post: Grünen-Spitzenkandidat Giegold sieht nach EU-Brexit-Beschluss höhere Chance für Verbleib in der EU

Finanztrends Video zu Goldpreis



Düsseldorf (ots) - Der Spitzenkandidat der Grünen für dieEuropawahl, Sven Giegold, hat die EU-Gipfelentscheidung zum Brexitbegrüßt. "Die Einigung legt die Zukunft Großbritanniens geschickt indie Hände der britischen Bürgerinnen und Bürger", sagte Giegold derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Jetzt entsteht zum 12.April eine Bewegung, den Austrittsantrag zurückzuziehen, vor allemwenn das Parlament den Austrittsvertrag nicht ratifiziert", sagteGiegold. "Über 2,2 Millionen haben schon eine entsprechende Petitionunterschrieben", so der Grünen-Europapolitiker. Am Samstag wollenZehntausende Briten in London für ein zweites Referendumdemonstrieren.