Rheinische Post: Grünen-Fraktionsvize lehnt erweiterte Befugnisse für Verfassungsschutz strikt ab

Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende Fraktionschef der Grünenim Bundestag, Konstantin von Notz, hat VerfassungsschutzpräsidentThomas Haldenwang widersprochen, der erweiterte Befugnisse für denGeheimdienst zur Beobachtung islamistischer Gefährder fordert."Natürlich sind die Herausforderungen für die Sicherheitsbehördenbezüglich der Bedrohungen durch den IS - auch durch sogenannteRückkehrer - enorm. Es gibt heute sehr effektiveÜberwachungsinstrumente und Wege der Erkenntnisgewinnung , so dassbei den letzten Anschlägen in Europa nicht ein Defizit anInformationen, sondern ihre korrekte Weitergabe und Einordnung dasProblem war", sagte von Notz der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). Dafür stehe der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt amBerliner Breitscheidplatz exemplarisch. Auch die Überwachung vonKindern sei keine rechtsstaatliche Option, betonte von Notz. "DenEinsatz von verdeckten staatlichen Maßnahmen gegen Kinder kennt maneigentlich nur aus Unrechtsstaaten." Ziel staatlicher Maßnahmensollten diejenigen sein, die Kinder instruierten undinstrumentalisierten. "Hier müssen die Behörden entschlossenhandeln."