Rheinische Post: Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert Kohle-Abschaltplan bis Jahresende

Düsseldorf (ots) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat vonder Kohlekommission gefordert, noch in diesem Jahr einenAbschaltplan für die Kohlekraftwerke vorzulegen, die bis 2020 vomNetz gehen müssten. "Damit die Kohlekommission nicht zu einer hohlenKommission verkümmert, müssen schnell konkrete Vorschläge auf denTisch", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). "Die Kommission muss noch in diesem Jahr einenAbschaltplan vorlegen, aus dem hervorgeht, welche Kohleblöcke bis2020 vom Netz gehen, um das selbst gesteckte Klimaziel 2020 zuerreichen", sagte der Grünen-Politiker. Darüber hinaus dürfe sie dieKlimaziele für 2030 nicht aus dem Blick verlieren und müsse denKomplett-Ausstieg aus der Kohle bis 2030 umsetzen. "Es braucht eineschwarze Null für die Kohle", sagte Hofreiter. Die Kohlekommissionder Bundesregierung nimmt am heutigen Dienstag ihre Arbeit auf.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell