Rheinische Post: Grünen-Chefin kündigt Bundestags-Beschlussantrag zum Kohleausstieg an

Düsseldorf (ots) - Grünen-Parteichefin Simone Peter hat nach demScheitern des Jamaika-Bündnisses einen Beschlussantrag der Grünen zumKohleausstieg im Deutschen Bundestag angekündigt. "DieGrünen-Bundestagsfraktion wird in Kürze einen Antrag zum schnellenAusstieg aus der Kohle vorlegen", sagte Peter der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Die anderenParteien sollten in Konsequenz der Klimakonferenz in Bonn mit uns denKlimaschutzpfad beschreiten und den Kohleausstieg für Deutschlandbeschließen", sagte Peter insbesondere mit Blick auf die Union. "Auchwenn es hier heftige Auseinandersetzungen mit Union und FDP gab unddie fossile Kraftwerkswirtschaft teils mit am Tisch saß, gab es imEnergie- und Gebäudebereich Zugeständnisse von Seiten der Union, diefür das Erreichen der Klimaziele unabdingbar sind", erklärte Peter.