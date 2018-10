Rheinische Post: Grünen-Chefin Baerbock wirft Ost-Ministerpräsidenten Untätigkeit vor

Düsseldorf (ots) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat denMinisterpräsidenten der ostdeutschen Kohle-Länder einerückwärtsgewandte Politik vorgeworfen. "Jahrelang haben dieMinisterpräsidenten behauptet, die Regionen würden nach dem Ende derKohle den Bach runter gehen. Anstatt zu handeln, haben sie die Händein den Schoß gelegt und ein Weiter-So propagiert", sagte Baerbock derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Diese rückwärtsgewandtePolitik verstößt nicht nur gegen die Pariser Klimaschutzziele,sondern verschließt die Augen vor dem notwendigen Strukturwandel inden Regionen", so die Parteivorsitzende. "Dabei ist es Aufgabe derPolitik, Zukunftsvisionen zu entwickeln", sagte Baerbock. Es kommejetzt darauf an, dass die Landesregierungen zusammen mit den Menschenvor Ort und der Kohlekommission ein zukunftsfähiges Konzept vorlegen."Dazu gehört etwa der Ausbau der Schieneninfrastruktur genauso wieInvestitionen in Zukunftstechnologien rund um die Digitalisierung undEnergiewende mit einem Strukturwandelfonds", sagte Baerbock. InBerlin wollen am heutigen Freitag die Ministerpräsidenten derostdeutschen Kohleländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen,Dietmar Woidke (SPD), Reiner Haseloff und Michael Kretschmer (beideCDU), ihre hohen Erwartungen an die Arbeit der Kohlekommissionvorstellen. Haseloff hatte vor etwa einem Monat erklärt, dieKohle-Regionen bräuchten zusammen mindestens 60 Milliarden EuroFörderung, um den Strukturwandel zu bewältigen. Die Bundesregierunghatte den Regionen aber nur 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell