Rheinische Post: Grünen-Chefin Baerbock kritisiert Bundesregierung vor der UN-Klimakonferenz

Düsseldorf (ots) - Vor dem Start der UN-Klimakonferenz in Madrid hatGrünen-Chefin Annalena Baerbock die Klimapolitik der Bundesregierung scharfkritisiert. "Die Bundesregierung hat ihre Position durch ein ambitionslosesKlimaschutzpaket, das die eigenen Klimaziele nicht erfüllt und sozial ungerechtist, und das noch immer nicht vorgelegte Kohleausstiegsgesetz selbst massivgeschwächt", sagte Baerbock der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Dabeimüsste sie in Madrid dringend dafür werben, dass der europäischeKlimaschutzbeitrag von 40 auf 65 Prozent bis 2030 erhöht und eineParis-kompatible EU-Langfriststrategie bis 2050 erarbeitet wird", sagte dieParteivorsitzende. "Als Hauptmitverursacher der Erderwärmung und als weltweiteinflussreiche Multiplikatoren kommt es ganz entscheidend auf Deutschland unddie Europäische Union an", betonte Baerbock.