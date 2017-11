Rheinische Post: Grünen-Chef Özdemir sieht Neuwahl-Option skeptisch

Düsseldorf (ots) - Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat sichskeptisch über die Option einer Neuwahl geäußert. "DerBundespräsident hat Recht, dass man nun versuchen muss, aus der Mittedes Parlaments heraus eine Regierung zu bilden", sagte Özdemir der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe)."Neuwahlen ruft man nicht einfach aus. Die Bevölkerung darf nicht denEindruck bekommen, dass wir so lange wählen lassen, bis das Ergebnispasst", sagte der Grünen-Vorsitzende. Auf die Frage, ob die Grünen ineine schwarz-grüne Minderheitsregierung eintreten würden, sagteÖzdemir: "Ich sehe derzeit nicht, wie dies möglich werden soll. Jetztsind erst einmal der Bundespräsident und die Union als größteFraktion im Bundestag am Zuge." Die SPD müsse entscheiden, ob siewieder in eine große Koalition gehen wolle. Er rechne "derzeit ehermit der Bildung einer großen Koalition" als mit einer Neuwahl.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell