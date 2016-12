Rheinische Post: Grünen-Chef Özdemir offen für schärfere Sicherheitsgesetze

Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat sich in der Debatteüber politische und rechtliche Konsequenzen aus dem BerlinerTerroranschlag offen für schärfere Sicherheitsgesetze gezeigt. "Wennes bei der Abschiebung von Kriminellen Defizite in der Umsetzung vonbestehenden Gesetzen gibt oder Gesetzeslücken, dann muss man dasprüfen", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe). Dies müsse aber "auf Grundlage unseresRechtsstaates und nicht ins Blaue hinein" geschehen. DieBundesregierung hätte sich zudem schon längst viel stärker umfunktionierende Rücknahmeabkommen mit den Maghreb-Staaten kümmernmüssen, sagte Özdemir.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell