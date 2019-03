Rheinische Post: Grünen-Chef Habeck spricht sich für zweites Brexit-Referendum aus

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Robert Habeck hat sich für einzweites Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EUausgesprochen. "Wenn die Regierung und das Unterhaus in dieserSituation keine Orientierung mehr geben können, sollten die Britinnenund Briten erneut entscheiden können", sagte Habeck der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag). "Wenn dann dabei herauskommt, dassGroßbritannien in der EU bleibt, würde ich mich sehr freuen", sagteHabeck. Er befürwortete auch die mögliche Verschiebung des Brexit."Wenn Großbritannien darum bittet, mehr Zeit zu bekommen, dann sollteman der Regierung und dem Parlament in London auch mehr Zeit geben",sagte der Grünen-Politiker.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell