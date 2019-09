Rheinische Post: Grünen-Chef Habeck attackiert CDU-Pläne zur Erhöhung der Pendlerpauschale

Düsseldorf (ots) -Sperrfrist: 18.09.2019 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Grünen-Parteichef Robert Habeck hat die Absicht der CDU scharfkritisiert, die Pendlerpauschale im Rahmen des geplanten Klimapaketsder Bundesregierung zu erhöhen. "Es wäre nicht richtig, diePendlerpauschale jetzt abzuschaffen, denn das würde dengesellschaftlichen Frieden gefährden", sagte Habeck der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch). "Aber wenn die Union die Erhöhung derPendlerpauschale plant, setzt sie für den Klimaschutz das völligfalsche Signal", sagte Grünen-Politiker. "Die Erhöhung würde ja alsAnreiz wirken, mehr Benzin zu verbrauchen. Dabei soll ein CO2-Preisgenau das Gegenteil erreichen: Er soll Anreize setzen, weniger CO2 zuproduzieren", sagte Habeck. Die Grünen wollten dagegen "diekompletten Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung an alle Menschengleichmäßig zurückzahlen und die Stromsteuer auf fast null senken",sagte Habeck. "Das Energiegeld würde dann auch den Pendlernzugutekommen", erklärte er. Habeck nannte es zudem "extremirritierend", wenn die SPD in den derzeit laufendenKlimaschutz-Verhandlungen auf eine komplette Rückvergütung derEinnahmen aus der CO2-Beüpreisung an alle Bürger verzichten wolle.Würde die große Koalition einen CO2-Preis einführen, der Benzin undHeizöl teurer mache, aber auf der anderen Seite nur punktuell zumBeispiel die Pendler entlasten, produziere sie damit neueUngerechtigkeiten. "Das ist der falsche Ansatz", sagte Habeck.Berufspendler können derzeit pro gefahrenem Kilometer zumArbeitsplatz 30 Cent in ihrer Steuererklärung als Werbungskostenangeben. Das CDU-Präsidium hatte am Montag beschlossen,Pendler stärker zu entlasten, wenn durch die Klimaschutzbeschlüsseder Koalition Benzin und Diesel künftig teurer werden. "Sobald derSpritpreis aufgrund der CO2-Bepreisung steigt, werden wir diePendlerpauschale entsprechend erhöhen und gleichzeitig mit einemklaren Klimasignal ausstatten", heißt es in dem Präsidiumsbeschluss.Aus CDU-Kreisen war zu hören, im Gespräch sei eine Anhebung derPauschale um 20 Prozent oder sechs Cent. Bund und Länder würdendadurch mit jeweils rund einer Milliarde Euro belastet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell