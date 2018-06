Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Robert Habeck hat die CSU imAsylstreit massiv kritisiert und ihr eine unverantwortliche Politikvorgeworfen. "Die CSU agiert geschichtsvergessen", sagte Habeck derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Dass bei einemamtierenden Innenminister mit jahrzehntelanger politischer Erfahrungnicht das Staatsethos überwiegt, sondern der taktische Wunsch, eineSehnsucht nach irgendwelchen Basta-Entscheidungen zu befriedigen,dafür habe ich kein Verständnis", sagte der Grünen-Politiker. "DerPlan von Innenminister Seehofer bedeutet faktisch, dass DeutschlandItalien, Griechenland oder Spanien die gesamte Verantwortung für dieFlüchtlinge aufhalst", sagte Habeck. "Vor allem Italien, mit seinerneuen Regierung, treibt man damit aus der EU." Deutschland stehegerade jetzt in Reaktion auf Donald Trump in der Verantwortung, dieEU-Staaten wieder enger zusammenzuführen. "Da ist es mindestenskontraproduktiv, wenn wir unseren Nachbarstaaten sagen: Wisst ihrwas, wir weisen die Flüchtlinge ab, ihr müsst selber sehen, wie ihrmit ihnen klarkommt", sagte Habeck. "Es ist Deutschlands höchstesInteresse, Europas Einheit zu wahren", betonte der Grünen-Politiker.Er warb für eine "Renaissance Europas". Auf die Frage, ob die Grünenim Falle eines Koalitionsbruchs in Berlin für eineRegierungsbeteiligung bereitstünden, sagte Habeck: "Die Zeiten sindzu ernst, um jetzt Spielchen zu spielen. Dass wir in denJamaika-Verhandlungen und davor in den vielen Krisen bewiesen haben,dass wir grundsätzlich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, weißinzwischen jeder."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell