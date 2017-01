Rheinische Post: Grüne wollen Kennzeichnung von Roboter-Nachrichten gesetzlich durchsetzen

Düsseldorf (ots) - Die Grünen wollen die Kennzeichnung vonmaschinell erstellten Roboter-Meldungen in sozialen Medien gesetzlichdurchsetzen, um deren Einfluss im Wahlkampf zu begrenzen. Daskündigte Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt in einemInterview mit der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Montagausgabe) an. "Social Bots, also Roboter-Meldungen in densozialen Netzwerken, müssen gekennzeichnet werden", sagteGöring-Eckardt der Zeitung. "Wir Grüne werden dazu einenGesetzesvorstoß machen, den der Bundestag noch vor der Wahlverabschieden soll", sagte die Fraktionsvorsitzende. "Dann können dieBürger klar erkennen, wenn ein Tweet oder ein Post von einem Robotererzeugt wurde", sagte Göring-Eckardt. Die Grünen würden "die Hälfteunseres Werbebudgets für Aktionen im Netz ausgeben", kündigte dieSpitzenkandidatin an. "Natürlich ohne Bots, sondern dank engagierterGrüner", sagte sie. Sie persönlich werde "direkt an der Haus- oderWohnungstür" den Dialog mit den Bürgern suchen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell